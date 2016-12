15:23 - Per la bimba di 2 anni colpita alla testa da un ramo staccatosi da un albero nel parco delle Cascine, a Firenze, sono in corso gli accertamenti per la dichiarazione di morte cerebrale. Dopo l'incidente, nel quale la zia della piccola è morta per le profonde ferite riportate, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer, dove si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva.