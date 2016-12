Adottata, giudice di Firenze ordina di cercare la madre naturale

08:51 - Potrebbe essere un'ordinanza "rivoluzionaria" quella emessa dal tribunale per i minori di Firenze che si impegna, per la prima volta in Italia, a cercare la madre naturale di una 59enne, abbandonata dopo la nascita in un istituto religioso e affidata a una coppia siciliana. "Spero di ricostruire quel pezzo della mia vita", racconta Mariagnese Bellardita, oggi nonna felice.

Mariagnese conosce la parziale verità da una zia, soltanto dopo la morte del padre. I genitori adottivi, infatti, decidono di non dirle niente. Dopo varie ricerche, scopre che i genitori biologici erano, all'epoca, giovanissimi, due ragazzi di 16 e 14 anni. A loro raccontarono che la figlia era morta durante il parto. "La legge mi vieta che sappia la verità", racconta Mariagnese al Corriere della Sera.



Poi, dopo anni di inutili appelli e tentativi di conoscere il nome della madre, la decisione del tribunale che aggira il divieto della legge 184, già ritenuto incostituzionale dalla Consulta. "Il tribunale di Firenze si muove personalmente per la ricerca anche se la limita alla volontà dell'eventuale madre naturale a conoscere la figlia", spiega Emilia Rosati, fondatrice del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche.