23:37 - Un uomo di 80 anni, originario di Milano, è in gravissime condizioni dopo aver rischiato di annegare a Marina di Massa (Massa Carrara) mentre stava nuotando in mare. L'anziano avrebbe accusato un malore mentre era in acqua: alcuni testimoni l'hanno visto prima sparire sott'acqua e poi riemergere in difficoltà. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118.