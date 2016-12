06:06 - Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per aver abusato sessualmente di una minorenne disabile. I sospetti sul conto dell'arrestato erano stati segnalati dalla scuola frequentata dalla vittima, in provincia di Lucca. Le violenze da parte dell'arrestato risalivano al 2005 ed erano avvenute nel Pistoiese, fuori dall'ambiente scolastico.