Ultraleggero cade nel Bolognese: morti carbonizzati i due occupanti

20:22 - Un ultraleggero con due viaggiatori a bordo è precipitato nel territorio del comune di Zola Predosa, in località Gessi, a pochi chilometri da Bologna. Il velivolo era partito dal Novarese: i due occupanti sono morti carbonizzati. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il pm di turno che dovrà far luce sulle cause dell'incidente.

I resti dell'aereo sono stati avvistati da due persone che stavano camminando nella zona. Quando i soccorritori sono arrivati, non c'erano né fumo né fiamme.



Si sarebbe schiantato contro una collina - La causa dell'incidente potrebbe essere un impatto contro la collina. La coda del velivolo è stata trovata, infatti, in un'area più alta rispetto agli altri resti. Questo lascerebbe supporre un impatto. I due occupanti avrebbero tentato un atterraggio d'emergenza, aprendo il paracadute dell'aereo. Manovra che, però, non è andata a buon fine: il velivolo, infatti, ha preso fuoco, carbonizzando i corpi e buona parte dell'aereo.



A bordo c'erano due sessantenni - Il volo era partito ieri mattina dall'avio superficie di Picchio Arena Ticino (Novara). Con ogni probabilità l'incidente è avvenuto ieri. A bordo c'erano G.T, 61 anni, residente nella provincia di Novara, e A.C., 62 anni, nativo della provincia di Potenza e residente a Gallarate (Varese).