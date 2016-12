13:58 - Con tasso alcolemico cinque volte sopra il consentito, ha fatto un'improvvisa inversione a con la sua auto U sulla strada tra Livorno e Collesalvetti causando uno scontro frontale con un'altra vettura, che ha provocato la morte di due persone. Altre due sono rimaste gravemente ferite. L'uomo, un 40enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza.

L'incidente è accaduto intorno alle 2 di notte: il conducente ubriaco che ha causato lo schianto è di nazionalità romena.



Le vittime dell'incidente sono Maurizio Labruzzo, livornese, nato nel 1950, e Isabella Rossi, anche lei livornese, nata nel 1948. Con loro, a bordo della stessa auto su cui è piombata la vettura guidata dall'ubriaco, c'erano i rispettivi coniugi, rimasti entrambi gravemente feriti e adesso ricoverati in ospedale in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.



I feriti sono dunque il marito di Isanella Rossi, subito sottoposto a intervento chirurgico all'ospedale di Livorno, e la moglie dell'altra vittima, Maurizio Labruzzo, ricoverata all'ospedale Cisanello (Pisa). Le due coppie tornavano da un ritrovo fra conoscenti e parenti.



Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere. Le auto coinvolte sono una Ford Focus su cui viaggiavano le vittime, che erano dirette a Livorno, e una Volvo con a bordo il romeno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, nello scontro frontale la Focus sarebbe stata scaraventata in un fossato a lato della strada.