Travolse la figlia con la sua auto:il Papa lo chiama al telefono

10:55 - Nuova telefonata di Papa Francesco. Il Pontefice ha chiamato un uomo di Pistoia, Alessandro Marchetta, che aveva scritto al Santo Padre chiedendogli di battezzare suo figlio Simone. Marchetta un anno fa, facendo retromarcia, aveva ucciso la primogenita, Alessia, di un anno e mezzo. L'uomo, vedendo la telefonata da un "numero privato", non ha risposto, così il Papa ha chiamato il parroco: "I molteplici impegni in agenda mi impediscono di esserci".

Poche ore prima della telefonata era arrivata, sempre dal Vaticano, una lettera con la quale gli uffici della Segreteria facevano presente l'impossibilità ("per i molteplici impegni in agenda") di accogliere la richiesta di un battesimo celebrato in Vaticano dal Papa. Ed è stato lui stesso, come poi ha raccontato il parroco, ad auspicare durante la telefonata "un'occasione di incontro" con una famiglia così piena di fede dopo una prova così terribile.



"Ho provato una fortissima emozione. Sono ancora scosso. Non capita tutti i giorni di alzare la cornetta e sentire che dall'altro lato c'e' addirittura il Santo Padre", racconta don Sebastiano Nawej Mpoy, il sacerdote cinquantenne, originario del Congo, parroco di San Sebastiano a Piuvica, nell'immediata periferia di Pistoia. "Papa Francesco - prosegue il sacerdote - mi ha chiesto di stare vicino a quei genitori, di pregare per loro, di aiutarli a crescere nella fede. Mi ha anche chiesto di salutare il vescovo Mansueto. E pensare che quando ho ricevuto la telefonata ero pure un po' seccato perché stavo per iniziare la Messa".



Il padre di Simone, un trentaquattrenne originario di Battipaglia, quando ha visto il numero privato non ha risposto: era impegnato in una riunione di lavoro (è un impiegato al Materassificio Pistoiese mentre la moglie Luana, 31 anni, è una casalinga). Ora un po', ovviamente, se ne rammarica. Era il 9 settembre dello scorso anno quando Alessandro, preparandosi ad andare fuori a pranzo con la moglie e con la figlioletta Alessia, dopo aver fatto marcia indietro con la sua auto trovò la piccola a terra: non si era accorto che Alessia lo aveva seguito. Arrivata all'ospedale, la bimba era giù morta. "E' un gesto ricco di umanita' da parte di un Papa - sottolinea monsignor Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia - che riesce a esprimere uno stile attento non solo alla dimensione globale ma anche alla vita quotidiana della gente comune. Un papa che annuncia davvero un nuovo futuro per la Chiesa".