22:21 - Massima vincita giornaliera a Livorno per il SuperEnalotto con l'unico 5+ totalizzato oggi. La schedina vincente è stata giocata in una cartoleria di piazza Mazzini ed è stata di 412.545 euro. Non c'è stato nessun vincitore col sei. La combinazione vincente era 2,14,17,21,22,26. Numero jolly 78. Numero superstar 77. Prossimo montepremi 20 milioni e 400mila euro.