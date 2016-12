Strage di cinesi a Prato, già nel 2011un rapporto Cnel lanciava l'allarme

19:21 - Il rogo della ditta cinese a Prato, nel quale sono morti sette operai, sembra aver colto tutti di sorpresa. In realtà già nel 2011 un rapporto del Cnel, il Consiglio nazionale economia e lavoro, aveva lanciato l'allarme sul rischio rappresentato non solo dall'infiltrazione della criminalità cinese nel tessuto sociale di molte città italiane (e proprio di Prato in particolare), ma anche sul pericolo dei laboratori trasformati clandestinamente in dormitori per i lavoratori.

Lo studio riporta anche una dichiarazione, datata 1994, del Sindaco di Campi Bisenzio: "Al capannone Ugolini si ammassavano 250-300 persone, laddove storicamente stavano 40 italiani a lavorare, con divisori fatti in legno, scatoloni (pieni o vuoti), tendaggi... Lavoravano a turni per 24 ore su 24. L'unica entrata consisteva in una scala a chiocciola, ogni 'abitazione' consisteva in due letti con 10 centimetri attorno".



Per quanto riguarda invece il contesto della criminalità organizzata cinese a Prato, il rapporto spiega che "in città vi sono almeno tre bande, ciascuna costituita da alcune decine di elementi di età variabile fra i 16 e i 25 anni. Solitamente esse si identificano con lo pseudonimo adottato dal loro capo, come ad esempio il caso della banda del 'Monaco', il cui appellativo evoca vaghi riferimenti alla tradizione dell’associazionismo segreto cinese". E, ancora, "queste formazioni criminali sono coinvolte in varie attività illecite, come l’importazione e il commercio di sostanze stupefacenti (ecstasy, chetamina e kefen) che fanno arrivare da alcuni paesi del Nord Europa tramite una propria rete di connazionali, e lo sfruttamento della prostituzione".





Ecco il documento integrale.