Sollecito è stato sulla tomba della Kercher subito dopo l'assoluzione

10:53 - Raffaele Sollecito si è recato sulla tomba di Meredith Kercher il 23 marzo 2013. La notizia è stata appresa da Quarto Grado. L'ingegnere pugliese, che vive a Santo Domingo, era andato a Londra con un suo amico inglese per rivolgere una preghiera alla studentessa uccisa a Perugia l'1 novembre del 2007. Mercoledì Sollecito sarà in aula a Firenze e come ha annunciato nel corso dell'udienza renderà dichiarazioni spontanee.

La lettera di Rudy Guedè dal carcere: assassini sono liberi - "Io sarei un bugiardo, questo dicono i giudici, ma allora la verità qual è?": rompe il silenzio con una lettera dal carcere di Viterbo, Rudy Guede. Il documento scritto dal giovane ivoriano, che sconta una pena di 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher, sarà mostrato a "Quarto Grado". "Gli stessi giudici che non mi hanno voluto credere - continua - dicono che io non ho ucciso Mez mentre chi ha commesso questo terribile fatto è in libertà".