07:38 - I carabinieri di Poggibonsi (Siena) hanno eseguito una trentina di arresti nel corso di una operazione antidroga tra Siena, Grosseto, Firenze, Parma, Genova, Varese, Treviso, Bari e Napoli. Per tutti il reato è associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti. Il gruppo di trafficanti di cocaina si approvvigionava in Spagna per rifornire il mercato italiano.