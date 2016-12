Sanità: redditi da 200mila euro ma niente ticket, scoperti 130 falsi poveri

12:48 - Redditi molto alti, ma niente ticket sanitari: 130 i "falsi poveri" individuati dalla guardia di finanza di Arezzo e segnalati alla Procura. Riuscivano a non pagare il ticket, in alcuni casi per esami molto costosi, mentendo sui redditi al di sotto della soglia prevista. Tra loro professionisti e imprenditori facoltosi, con redditi sopra i 200mila euro, in possesso di auto di lusso e proprietà immobiliari. Il danno alla Asl ammonta a oltre 100mila euro.

Gli uomini delle Fiamme Gialle sono arrivati ai truffatori attraverso un lavoro meticoloso di incroci tra le banche dati e mirati "indici di anomalia".



Gli Uffici dell'Asl stanno provvedendo a recuperare la somma non pagata ed emersa in seguito ai controlli della guardia di finanza. Le 130 persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica aretina per i profili di competenza.



Gdf Arezzo: asili e case, 1 su 3 ai falsi poveri - Dopo la caccia ai "Paperoni del ticket", le verifiche della guardia di finanza di Arezzo si sono incentrate su coloro che hanno usufruito dell'esenzione per la retta degli asili nido e dei contributi per le abitazioni in affitto ad edilizia convenzionata. Secondo quanto reso noto dalle Fiamme Gialle nelle prime fasi dell'indagine, già un caso su tre di quelli esaminati risulta irregolare.