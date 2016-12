Rogo Prato, Colle: stop lavoro nero

19:40 - Giorgio Napolitano, nell'esprimere cordoglio alla comunità cinese per le vittime dell'incendio nella fabbrica tessile di Prato, ha invitato a porre un freno al lavoro nero. Il Presidente della Repubblica ha sollecitato "interventi concertati a livello nazionale, regionale e locale per far emergere da una condizione di insostenibile illegalità e sfruttamento realtà produttive che possono contribuire allo sviluppo economico".