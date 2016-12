Processo Mez, Sollecito parlerà in aula

19:19 - "Raffaele deve venire in aula, è interessato a fare una dichiarazione spontanea". Lo ha annunciato uno dei difensori di Raffaele Sollecito, l'avvocato Giulia Bongiorno. Il legale ha ribadito che il suo assistito parteciperà a qualche udienza del processo in corso in Corte d'assise d'appello a Firenze, senza specificare quando. L'avvocato si è poi detta fiduciosa per la nuova perizia sul coltello, ritenuta dall'accusa l'arma del delitto.

Il difensore di Amanda Knox, Luciano Ghirga, si è detto tranquillo sull'esito della perizia. "Siamo certi - ha detto - che non ci siano tracce organiche e che si tratti solo di amido". Parlando di Amanda ha detto che si scambia sms con lui sull'andamento del processo. "Vive un dramma personale legato al processo", ha spiegato.



Riguardo la perizia, il legale della famiglia Kercher, Francesco Maresca, ha detto: "Non penso che possa spostare le cose. La Corte è in possesso di elementi che le permettono di giudicare in maniera serena"