Processo Concordia, teste: Schettino disse di aver combinato "un guaio"

17:56 - "Schettino aveva le mani nei capelli e diceva: 'Ho fatto un guaio'". Lo racconta il primo ufficiale di coperta, Giovanni Iaccarino, al pm nell'udienza del processo sulla Concordia, a Grosseto. L'uomo ha spiegato passo dopo passo cosa successe in plancia dopo l'urto con gli scogli del Giglio. "Guardai la carta nautica e vidi che eravamo su un fondale. Poi, ho guardato il pannello di controllo ed era pieno di lucine rosse", ha concluso.

"Troppa calma in plancia, non ci davano ordini" - "C'era troppa calma in plancia di comando per quello che stava succedendo e non ci dicevano cosa fare", prosegue Iaccarino. "Siccome non ordinavano niente, ero che io ordinavo loro qualcosa", grazie alle ispezioni fatte di corsa su quattro ponti della nave mentre l'acqua saliva, "volevo smuoverli". Il primo ufficiale di coperta riferiva la situazione al comandante in seconda Roberto Bosio e all'ufficiale cartografo Simone Canessa, che poi riferivano a Schettino.



"Avevamo la concezione che rischiavamo la vita" - Il teste, parlando in aula, aggiunge: "Mi dicevano 'Okay, ricevuto', ma non mi davano ordini. Ero io, insieme al direttore delle macchine Pillon e ad altri ufficiali di macchina che siamo andati a verificare di persona gli allagamenti ai ponti inferiori. Avevamo la concezione che rischiavamo la vita, ma volevamo dare completezza di informazioni al comandante".



"Giocavamo alla playstation, ci sembrò una secca" - Iaccarino, ricordando il momento dell'impatto, spiega che lui era a riposo "in cabina" e, insieme all'ufficiale cartografo Simone Canessa, "giocavo alla playstation. Avvertii una sbandata della nave a dritta, poi a sinistra. Caddero materiali, la sensazione era di aver preso una secca o di aver fatto una collisione. Fu questa l'impressione che ebbi all'istante".



"L'Atlantica sarebbe rimasta governabile" - Iaccarino ha poi portato il confronto con la nave Costa Atlantica "dove i compartimenti elettrici sono separati, sono a poppa e a prua" spiegando che, a differenza della Costa Concordia, questo significa che la nave, in caso di avaria su un lato, avrebbe comunque mantenuto possibilità di propulsione e quindi sarebbe rimasta governabile. Cosa che per la Costa Concordia non era possibile, come Schettino e i suoi ufficiali - riferisce sempre Iaccarino - potettero verificare nell'esercitazione fatta due mesi prima nei locali macchine.



"Pompe d'emergenza? Tutto spento" - "Le pompe d'emergenza? Tutto spento, non funzionava nulla", racconta ancora il teste. "C'era solo la luce di emergenza e mentre facevamo questo controllo avviene una sbandata fortissima - prosegue -. A quel punto dico agli altri con me che era pericolosissimo, che dobbiamo andare via". "Vado al telefono e comunico a Canessa - aggiunge riferendosi all'ufficiale cartografo - la situazione riepilogando i danni ai motori e dicendo che anche le pompe d'emergenza sono note. Gli dico 'E' tutto spento, non c'è più niente da fare. Io me ne vado perché è pericoloso'".



"Dopo 10 minuti nave era persa" - "Dopo dieci minuti avevamo perso tutto, la mia percezione era che la nave era persa": così l'ufficiale Iaccarino conclude la sua testimonianza. "Sapevamo che stavamo affondando in pochi minuti".