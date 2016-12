Prato, ipotesi omicidio plurimo

13:59 - Omicidio colposo plurimo, disastro colposo, omissione di norme di sicurezza e sfruttamento di mano d'opera clandestina. Questi i reati per i quali la procura di Prato ha aperto un'inchiesta in seguito all'incendio della fabbrica in cui sono morti 7 lavoratori cinesi. "E' il far west - ha affermato il procuratore della Repubblica Piero Tony -. I controlli sulla sicurezza e su ciò che è collegabile al lavoro, sono insufficienti".