Prato, 16enne costretta a lasciare la scuola dopo il linciaggio online

18:28 - L'ultima storia di adolescenti scottati dalla Rete arriva da Prato: una studentessa sedicenne si è ritirata dalla scuola che frequentava dopo essere diventata il bersaglio di offese e sfottò. La sua colpa: aver lasciato incustodito il cellulare dove conservava alcuni scatti osé. Le immagini che dovevano restare riservate sono finite sul web ed è partita la pioggia di insulti e minacce.

I genitori della sedicenne si sono rivolti alla questura e ora la polizia postale potrebbe risalire a chi ha diffuso le foto e il video.



La ragazza ha raccontato che qualcuno, a scuola, avrebbe "rubato" le foto e il video in un momento in cui lei aveva lasciato incustodito il suo cellulare. Le immagini sono state poi diffuse attraverso i canali di Whatsapp e facebook.



La sedicenne sarebbe stata offesa e presa in giro dai compagni al punto che la direzione scolastica avrebbe suggerito ai genitori di ritirarla da scuola.