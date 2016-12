Pontedera, rapinarono portavalori e spararono a un passante: 5 arresti

11:56 - Cinque persone, quattro napoletani e un palermitano, sono state arrestate dagli uomini della squadra mobile di Pisa, in collaborazione con quella di Napoli, per l'assalto al portavalori a Pontedera (Pisa) nel giugno 2012. I malviventi, che fuggirono con un bottino di 80mila euro, non esitarono a sparare a un ignaro automobilista che inconsapevolmente viaggiava dietro alla loro auto, ferendolo gravemente.

Le indagini sono state particolarmente complesse, anche perché i malviventi avevano agito da professionisti e, poco dopo essersi allontanati dal luogo della rapina, avevano dato alle fiamme il furgone portavalori, distruggendo così qualunque traccia. I cinque arrestati, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere, sono accusati di rapina e tentato omicidio ai danni del passante.