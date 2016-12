Pisa, donna muore dal dentista dopo l'iniezione dell'anestetico

14:37 - Una donna di 65 anni è morta sulla poltrona del dentista dove le era stata appena praticata una iniezione di anestetico. La donna, secondo quanto riportano alcuni giornali locali, era nello studio dentistico a Vecchiano, vicino Pisa, per un'estrazione e in precedenza non avrebbe avuto particolari problemi di salute.

Dopo che il medico le ha praticato l'iniezione la donna, Adelaide Balloni, originaria di Massa ma da tempo residente in provincia di Pisa, ha accusato un malore. È stato subito avvisato il 118, ma l'intervento di emergenza è stato inutile.



Una delle ipotesi è quella dello choc anafilattico, ma la procura ha aperto un fascicolo e ha già disposto l'autopsia per domani: l'esame tossicologico dovrà aiutare a stabilire se c'è un nesso tra la somministrazione dell'anestetico e il decesso della donna che in passato, hanno riferito alcuni suoi familiari, aveva avuto problemi di tachicardia poi risolti con una cura.