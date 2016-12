05:56 - Sono 23 le persone finora evacuate per precauzione dalle loro abitazioni dopo gli allagamenti provocati da un nubifragio che si è abbattuto nel grossetano. Si tratta di abitanti a Braccagni, località a circa 8 chilometri a nord di Grosseto. Nella zona operano i vigili del fuoco con mezzi anfibi, che hanno tratto in salvo anche tre persone che abitavano in case roulotte nella zona di Follonica.