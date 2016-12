Non fa i compiti e si getta da finestra Firenze, 12enne in gravi condizioni

01:22 - Una 12enne è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un volo dal terzo piano di una casa nella zona di Campo di Marte. Secondo le prime informazioni, la ragazzina si sarebbe gettata nel vuoto da una finestra perché rimproverata da uno dei genitori per i compiti di scuola non fatti a casa. La 12enne si sarebbe chiusa in una stanza della casa e si sarebbe lanciata nel vuoto.