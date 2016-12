Monossido, intossicati 4 cinesi

15:32 - Quattro cinesi sono rimasti intossicati in una palazzina a Campi Bisenzio (Firenze) per la fuoriuscita di monossido di carbonio da uno scaldabagno. Si tratta di tre bambini di 6, 11 e 8 anni e di una donna di 37, che stavano passando la notte in un dormitorio abusivo annesso all'edificio sede di 4 laboratori tessili, gestiti da cinesi. Le loro condizioni non sono gravi. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale Asl.