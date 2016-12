Mez,Corte d'appello:ok nuova perizia

08:51 - Novità al processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher. La Corte d'assise ha ordinato una perizia genetica su una traccia trovata sul coltello che l'accusa ritiene essere stato utilizzato per il delitto. I giudici hanno anche ordinato di ascoltare di nuovo la testimonianza di Luciano Aviello, già sentito in passato e poi accusato di calunnia. La Corte ha invece respinto la questione di costituzionalità.

Nella prima udienza del nuovo appello per l'omicidio della studentessa inglese, quindi, la Corte fiorentina ha riaperto di dibattimento, recependo le indicazioni procedurali della Cassazione, che ha annullato le assoluzioni di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La traccia di dna su cui verrà disposto l'esame scientifico finora non è stata analizzata perché, a differenza delle altre, è stata ritenuta dai periti "in quantità non sufficiente per offrire un risultato affidabile".



Ora la Corte chiede che l'accertamento venga comunque compiuto: spetterà poi ai giudici valutare la rilevanza dei risultati. Aviello è un ex collaboratore di giustizia ed è stato compagno di cella di Sollecito. Lo scopo della sua convocazione è meramente procedurale: la Cassazione ha infatti censurato la decisione della Corte d'appello di Perugia, che non lo chiamò a testimoniare di nuovo dopo che aveva ritrattato le accuse al fratello - che gli sono costate un'indagine per calunnia - indicato come autore dell'omicidio Meredith. La Corte ha anche disposto l'acquisizione di foto delle mani di Sollecito, allegate alla memoria difensiva, dalle quali si evince che si mangia le unghie, dato che la difesa ritiene rilevante riguardo la possibilità che lasci tracce di dna.



Le decisioni della Corte d'assise di Firenze sono state accolta con favore sia dai difensori degli imputati, sia dal sostituto procuratore generale. Sollecito "è rimasto soddisfatto dell'approfondimento probatorio sul coltello - ha detto il suo difensore, l'avvocato Giulia Bongiorno - perché più si approfondisce e più emerge la verità e quindi la sua innocenza".