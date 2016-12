Meteo Toscana, situazione migliora

11:08 - L'ondata di piena dell'Ombrone e dei suoi affluenti, dopo le forti piogge che ieri hanno interessato tutta la provincia di Siena, è arrivata nel Grossetano. Dopo la prima fase di pre-allerta sono stati aperti altri tre servizi di piena. A Grosseto città, l'arrivo del livello massimo della piena è previsto per stamani ma non dovrebbe creare problemi perché non piove più da alcune ore e il livello dei corsi d'acqua è in calo.