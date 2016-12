00:56 - E' stata la riaperta la strada statale Cassia in provincia di Siena, rimasta interrotta tra Monteroni d'Arbia e Buonconvento in seguito all'ondata di maltempo che ha investito la Toscana. Anche i livelli dei fiumi della zona, informa la Protezione civile provinciale, sono scesi e per il momento sono sotto controllo.