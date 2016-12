23:31 - Un 45enne, originario di La Spezia e residente a Podenzana (Massa Carrara), stava imboccando l'autostrada in direzione Genova alla guida di un furgoncino, quando è stato colpito da un malore. Andrea Fregosi ha fatto in tempo ad accostare il mezzo e ad uscire dall'abitacolo prima di entrare in autostrada. L'uomo, soccorso dal 118, è morto durante il trasporto all'ospedale.