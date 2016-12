18:55 - La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha confermato l'ergastolo inflitto in primo grado al boss Francesco Tagliavia per le stragi mafiose del 1993-94 di Roma, Firenze e Milano. Non è invece stato ritenuto colpevole dell'ultima delle sette stragi di cui era accusato, l'attentato fallito a Totuccio Contorno nell'aprile del 1994. Per il pg sono state determinanti le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza.