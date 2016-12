Lucca, 25enne muore in incidente

00:42 - Un giovane è morto e una coppia di anziani è rimasta ferita gravemente a causa di un incidente stradale avvenuto su via di Poggio, a S.Maria a Colle, nel comune di Lucca. La vittima, Paolo Tambellini, 25 anni, che viveva non lontano dal luogo dell'incidente, era al volante della sua Lancia Y che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata frontalmente con un'Alfa 159 su cui viaggiava la coppia. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118.