Grosseto, trovato il corpo del bambino travolto dal torrente in piena

14:13 - E' stato recuperato il corpo del bambino di sei anni, di origine svizzera, travolto con il padre da un torrente in piena nel Grossetano. L'uomo, 45 anni, si chiama Markus Link ed era in Toscana con la moglie Elisabeth Schneider e il figlio per qualche giorno di vacanza. A travolgere l'auto sulla quale viaggiavano i tre, è stata una vera e propria bomba d'acqua dovuta all'esondazione del torrente Satello. Solo la donna è riuscita a salvarsi.

Nubifragio nel Brindisino, esonda canale - Il maltempo colpisce anche il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto nel Brindisino dove si sono verificati numerosi allagamenti specie nel capoluogo dove è tracimato il canale Patri che attraversa il centro urbano. Il livello dell'acqua è salito al punto da paralizzare il traffico in alcuni punti della città e diverse auto sono rimaste bloccate per strada. Molte vetture parcheggiate sono sommerse almeno per metà dall'acqua. Decine sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il maltempo ha provocato difficoltà anche all'aeroporto del Salento dove si registrano ritardi nelle partenze e alcuni aerei in arrivo sono stati fatti atterrare all'aeroporto di Bari.