00:04 - Un uomo di 75 anni è morto carbonizzato nella sua roulotte a Potassa di Gavorrano, in località Sant'Ansano (Grosseto). La roulotte era in un oliveto di proprietà dell'uomo, che vive nei pressi e che usava il caravan come punto di appoggio quando era sul posto per lavori agricoli. L'allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona che hanno visto la roulotte in fiamme ed hanno avvisato i carabinieri.