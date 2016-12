21:04 - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Monte Falterona, in provincia di Firenze, hanno soccorso un gruppo di 15 scout che si trovava in difficoltà. I giovani, 11 minorenni e 4 maggiorenni, dovevano raggiungere il Rifugio Fontanelle ma sono stati sopraffatti dal maltempo: pioggia, vento e freddo li hanno spinti a chiamare i soccorsi per essere riportati a casa.