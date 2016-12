21:13 - Scontri a Firenze tra un gruppo di antagonisti, che si è radunato per una manifestazione in centro, e le forze dell'ordine. Cinque agenti sono rimasti feriti. Le autorità avevano autorizzato un presidio, ma non il corteo. Gli antagonisti però hanno insistito per fare il corteo, nonostante il divieto. C'è stato un tafferuglio, con lancio di fumogeni e oggetti da parte dei manifestanti e la reazione della forze dell'ordine.

Per contestare lo shopping natalizio - Uno striscione riporta la scritta "Natale d'austerità, che Natale di lotta sia, assediamo il lusso". I manifestanti non sono più di 150: lanciati petardi, fumogeni, oggetti metallici e aste di bandiera contro polizia e carabinieri, che hanno fronteggiato in tenuta antisommossa ormai da circa un'ora i manifestanti.



Gli antagonisti, facendo pressione sul cordone delle forze dell'ordine, sono poi riusciti a sfilare verso la Prefettura. Alcuni negozi chiudono le saracinesche mentre transita un corteo che non è stato autorizzato e che le forze dell'ordine controllano a distanza ravvicinata.