Firenze, dà fuoco alla moglie: arrestato cinese in fuga

11:06 - E' stato arrestato a Firenze dai carabinieri di Venezia, il cinese di 47 anni che una settimana fa aveva cosparso la moglie con un materiale infiammabile dandole poi fuoco nel corso di una lite. L'uomo, Dejin Chen, è stato bloccato dai carabinieri in un appartamento nel capoluogo toscano. E' stato tratto in arresto per favoreggiamento anche un altro cinese che gli stava consegnando oltre 10mila euro per uscire dall'Italia e tornare in Cina.

La moglie è ancora ricoverata in condizioni considerate gravi, anche se non è più in pericolo di vita, all'ospedale di Padova con ustioni in alcune parti del corpo ma soprattutto al volto. La vicenda risale al 20 ottobre quando tra marito e moglie, entrambi regolari in Italia e occupati in un laboratorio sotto la loro abitazione, era scoppiata una lite poi degenerata quando l'uomo aveva cosparso con del mastice la donna dandole poi fuoco. Quindi si era allontanato facendo perdere rapidamente le proprie tracce, mentre la congiunta era stata soccorsa dal dei vicini e portata all'ospedale. Le indagini dei carabinieri sono state particolarmente difficili e si sono mosse lungo l'asse Veneto, Marche e Toscana poi, a Firenze, l'individuazione del cinese ricercato e l'arresto.