Empoli, uccide la madre e si suicida

15:52 - Ha ucciso l'anziana madre e poi si è tolto la vita. La tragedia familiare è avvenuta a Marcignana, nel Comune di Empoli, dove l'uomo ha sparato contro la donna prima di suicidarsi, nella casa in cui i due vivevano. La donna aveva 88 anni, il figlio 66. I carabinieri non escludono che all'origine dell'omicidio-suicidio ci sia una crisi di depressione. La donna era inferma e malata da tempo.

L'uomo si chiamava Piero Taddei ed era un docente in pensione dell'istituto tecnico commerciale di Empoli. La madre si chiamava Assunta Brogi. Ancora non è stato reso noto che tipo di arma sia stata usata. L'uomo era un cacciatore. La moglie di Taddei - la coppia non ha figli - non era in casa. Era partita per una gita con la parrocchia per raggiungere il santuario mariano di Loreto, nelle Marche.