Datagate,Obama a Merkel: mai spiata

20:14 - Barack Obama ha assicurato Angela Merkel che il suo telefono non è mai stato intercettato. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. "Non so nel dettaglio cosa il presidente abbia detto alla cancelliera, ma gli Stati Uniti non hanno mai monitorato il suo cellulare e le sue comunicazioni. Siamo impegnati a raccogliere informazioni di intelligence stando attenti a trovare un equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy", ha aggiunto.