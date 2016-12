Blocco treni,costi a carico Forconi

20:53 - Saranno denunciati per interruzione di pubblico servizio i manifestanti che nella notte di martedì hanno bloccato per due ore l'Intercity 799 diretto a Roma per il corteo dei Forconi. Verranno inoltre loro addebitati i costi per i ritardi causati alla circolazione ferroviaria. In una nota, la Questura di Pisa spiega che il leader del gruppo è un fruttivendolo di 35 anni, di Massarosa (Lucca), già noto alle forze dell'ordine.