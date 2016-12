Arezzo, il caffè più antico diventa mensa dei poveri per Natale

14:12 - Nato nel 1805, "Il caffè dei Costanti", bar storico della città di Arezzo, ha deciso di regalare un sorriso almeno per un giorno a chi non si può permettere molto. I suoi titolari, infatti, hanno deciso di aprire il 25 dicembre solo per coloro che altrimenti non saprebbero dove mangiare. Sono circa cinquanta le persone previste in questo locale che ha ospitato anche il set de "La vita è bella" di Roberto Benigni. Un buon auspicio, insomma, per alzare la testa e andare avanti al meglio nel 2014