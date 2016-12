18:45 - Giancarlo Ravidà, il 19enne di Prato investito da un pirata della strada, è stato dichiarato morto alle 18 dai sanitari del reparto di Rianimazione dell'ospedale fiorentino di Careggi. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi, secondo quanto fanno sapere dal policlinico. Il ragazzo, trovato in fin di vita in via Valentini, era stato trasferito a Firenze dall'ospedale di Prato durante la notte.