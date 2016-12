"Studenti non cattolici", niente mostra sacra a bambini di una scuola

La mostra in questione "Bellezza divina", scrive La Nazione, era stata allestita in Palazzo Strozzi e dedicata alla visione del sacro da parte di artisti come Van Gogh, lo stesso Chagall, Fontana, Picasso, Matisse e Munch. La decisione del consiglio di interclasse ha suscitato ovviamente la reazione di diversi genitori, alcuni dei quali si sono appellati al fatto che la storia dell'arte è in gran parte basata proprio sull'arte sacra.



"L'eventuale esclusione della visita - dice il preside Alessandro Bussotti, precisando di non aver partecipato alla riunione - non ha motivazioni religiose e non è escluso che la mostra possa essere reinserita nei programmi didattici se non tutte, almeno di alcune classi".



Il sottosegretario all'Istruzione: decisione anacronistica - "Non portare bambini ad una mostra perché ci sono crocifissi è anacronistico, anzi è fuori dal mondo e dalla realtà". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Gabriele Toccafondi (Ncd). "Come ci ha ricordato Papa Francesco, il Cristianesimo è parte della realtà - ha aggiunto Toccafondi - I simboli cristiani sono la nostra realtà, presente e passata. Non ci dobbiamo vergognare della nostra cultura e della nostra tradizione".