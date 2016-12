"Canto anch'io, no tu no", spopola brano contro barriere architettoniche

Andare al mare a Viareggio in treno? Impossibile. Andare allo stadio in bus per tifare Fiorentina? Niente da fare. La vita in sedia a rotelle è difficile. E le ancora tantissime barriere architettoniche presenti nelle nostre città la rende ancora più complessa. Per provare a sensibilizzare l'opinione pubblica il gruppo capitanato da Lorenzo Baglioni ha sposato la battaglia di Iacopo Melio e ha lanciato un brano che, in poche ore, ha conquistato il web.