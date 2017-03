Tornata in Italia bimba rapita dal papà siriano, parla la nonna

E' rientrata in Italia dopo 5 anni la bimba rapita il 18 dicembre 2011 dal padre Mohamed Kharat e portata in Siria. La piccola che compirà 7 anni il 20 marzo, ha riabbracciato la mamma all'aeroporto di Malpensa. Il padre è in carcere per sottrazione di minore da quando un mese fa era stato estradato in Italia dalle autorità turche. "È finito un incubo'', queste le prime parole della mamma Alice Rossini e della nonna Livia Caparrotta ai microfoni di News Mediaset.