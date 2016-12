2 febbraio 2016 Tornano le piogge, sarà un weekend di forte maltempo A partire da metà settimana si andrà incontro a un vero cambiamento nella situazione meteorologica

Nelle prossime ore l'alta pressione che occupa il nostro Paese andrà gradualmente indebolendosi, consentendo a delle correnti umide, ma ancora relativamente tiepide, di raggiungere la nostra Penisola, favorendo così soprattutto al Centronord un sensibile aumento della nuvolosità. Tuttavia - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - sarà principalmente nella seconda parte della settimana che si andrà incontro a un vero cambiamento nella situazione meteorologica: domani (mercoledì) un fronte freddo valicherà le Alpi e, dopo aver portato un po' di pioggia sulle regioni del Nordest, scivolerà lungo la nostra Penisola, con effetti più marcati al Sud e sulle regioni centrali adriatiche nelle prime ore di giovedì.

Le temperature in seguito scenderanno verso valori più vicini alla norma in tutta l'Italia. Dopo un temporaneo rialzo della pressione, atteso per venerdì, una serie di perturbazioni atlantiche riuscirà finalmente a raggiungere con maggior decisione il Nord Italia nel corso del weekend portando abbondanti e preziose precipitazioni, comunque a carattere nevoso solo in montagna.



Quando tornerà il gelo? Per i prossimi 10 giorni non ci saranno ondate di gelo sull'Italia e il clima sarà più autunnale che invernale. Si verificherà un primo calo delle temperature tra mercoledì e giovedì, ma sarà rapido e temporaneo. La perturbazione in arrivo nel fine settimana sarà di stampo quasi autunnale e non sarà accompagnata da aria molto fredda, ma da umidi e relativamente miti venti meridionali. La prossima settimana, dunque, le temperature saranno in linea con la media stagionale o leggermente al di sopra.

Previsioni per martedìTempo soleggiato in Sicilia, gran parte del Sud (tranne la Campania), Abruzzo e Molise. Nel resto del Paese nuvole in prevalenza, più compatte al Nord e su Toscana e Umbria, con cieli grigi e possibilità di isolate pioviggini su Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Tra sera e notte qualche pioviggine anche coste venete, Lazio e nord della Campania. Temperature massime in calo al Nord nelle zone meno soleggiate rispetto a ieri. Lieve aumento al Sud con punte di 17-19 gradi. Venti deboli, locali rinforzi in Sardegna e Toscana.