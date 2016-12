Tornado a Roma, ecco le cause spiegate dall'esperto

7 novembre 2016 18:24 Tornado a Roma, ecco le cause spiegate dallʼesperto Due trombe dʼaria hanno colpito Cesano e Ladispoli. Ecco le cause alla base di questo fenomeno meteo estremo

Domenica 6 novembre è stata una giornata di forte maltempo. Piogge fortissime hanno interessato le regioni centro-settentrionali e due tornado, in serata, hanno colpito la zona nord di Roma. Le trombe d'aria hanno interessato i comuni di Ladispoli e Cesano provocando diversi danni e la morte di due persone. La forza del vento ha sventrato una palazzina ferendo una decina di persone a Ladispoli e a Cesano ha colpito la zona della stazione spazzando via tettoie e pensiline.

I due tornado che nel pomeriggio del 6 novembre hanno colpito la costa laziale si sono sviluppato in una zona del nostro Paese che non è nuova a questo tipo di fenomeni. Si è trattato tuttavia - e per fortuna – di un evento raro ed eccezionale per l’intensità che lo ha caratterizzato, essendo stato in grado di danneggiare seriamente un edificio in muratura.





Quali sono state le circostanze che hanno permesso una simile violenta manifestazione delle forze della natura? Senza entrare troppo nei dettagli tecnici possiamo dire che sul Lazio domenica pomeriggio si potevano osservare condizioni quasi ideali per la formazione di temporali molto intensi, le cosiddette “supercelle”, dalla quali a volte nascono i tornado, sinonimo di tromba d’aria. L’atmosfera nei bassi strati era infatti particolarmente calda e umida, poiché i venti da sud si erano caricati di vapore acqueo scorrendo sul mar Tirreno, mentre ad alta quota era già sopraggiunta aria fredda e più secca: in questa situazione, che in gergo meteorologico definiamo di “forte instabilità” è estremamente facile che si inneschino le forti correnti ascendenti che danno origine alle nubi temporalesche. Inoltre i venti in quota soffiavano con forte intensità, creando le condizioni adatte perché il temporale potesse organizzarsi nella forma di supercella.

Questa la situazione dal satellite: si nota l'intenso fronte temporalesco sul Lazio.