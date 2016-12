Torna l'estate su tutta l'Italia

Torna l'estate! Il tempo è migliorato dopo il passaggio della perturbazione responsabile del maltempo autunnale che ha colpito il Nord e la Toscana. Da oggi -affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- l'Anticiclone Nordafricano si allungherà nuovamente sull'Italia, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutte le nostre regioni fino a fine mese, a beneficio di chi sta trascorrendo le vacanze in questa ultima settimana di agosto . Da giovedì temperature in progressivo aumento e caldo in graduale intensificazione con temperature massime diffusamente oltre 30 gradi e punte fino a 34-35 gradi più probabili da venerdì e al Centrosud: si tratta di valori fino a 5-6 gradi oltre le medie stagionali. L'ondata di caldo terminerà con i primi giorni di settembre al Nord e successivamente sulle altre regioni.

Previsioni giovedìGiornata di sole in tutta l'Italia, con tempo stabile e cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata locali annuvolamenti attorno ai rilievi, in particolare su quelli Appenninici centro-meridionali e su quelli della Sicilia. Temperature in generale aumento, con valori generalmente compresi tra 28 e 34 gradi. Le regioni più calde saranno quelle tirreniche e la Sardegna; sono infatti previsti 34 gradi ad esempio per Sassari, 33 gradi per Alghero e Firenze. 32 gradi sono previsti per Roma, Crotone, Messina, Trapani, Olbia, Grosseto, Udine, Bolzano, Aosta. La nostra previsione per domani ha un'affidabilità molto alta con Indice di Affidabilità (IdA) pari a 99 per tutta l'Italia.