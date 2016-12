Torna in carcere Federica Gagliardi, nota a tutti come la Dama Bianca

Torna in carcere Federica Gagliardi , nota come "la Dama Bianca" , sorpresa con una valigia con dentro 24 chili di cocaina, all'aeroporto di Fiumicino il 13 marzo 2014. La donna, di ritorno da un viaggio in Venezuela , era finita prima in manette e poi sul banco degli imputati del tribunale di Napoli, insieme ad altre 25 persone, sospettati di appartenere ad una banda di narcotrafficanti.

Il 28 novembre, al termine di un processo condotto con rito abbreviato, la Gagliardi è stata condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione per tentativo d'importazione di stupefacenti.



La donna, bionda e appariscente, era diventata famosa nel 2010 per essere apparsa, interamente vestita di bianco, accanto all'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al G8 di Toronto. Da lì, è passata alla cronaca come la "dama bianca".



Inoltre, dal 2011 al 2013 la Gagliardi è stata dipendente della Regione Lazio con un incarico nello staff della presidente Renata Polverini.



La notizia dell'arresto della "dama bianca" nel 2014 fece clamore tant'è che il conduttore, Pippo Baudo, durante una trasmissione, si riferì alla donna con un appellativo diffamante per il quale venne denunciato per poi essere rinviato a giudizio.