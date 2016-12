Torna il sereno fino a mercoledì

Inizio di settimana con l'alta pressione che torna ad allungarsi verso il nostro Paese, dove quindi ci attendono giornate (quelle di lunedì e martedì) con prevalenza di tempo soleggiato e temperature in rialzo: il caldo, comunque, non sarà non eccessivo, con valori in generale nella norma. Già a metà settimana, però, è molto probabile l'arrivo di un'altra perturbazione accompagnata da nuove piogge che, tra mercoledì e giovedì, dovrebbero interessare soprattutto il Centronord.