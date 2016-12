Torna il maltempo su tutta l'Italia: temperature in netto calo

Due diverse perturbazioni saranno causa di maltempo in gran parte del Paese. Già nelle ultime 24 ore l’instabilità è aumentata con lo sviluppo di oltre 10.600 fulmini sul nostro territorio. La prima di queste perturbazioni (n°2 del mese), in risalita dal Nord Africa, sta già portando piogge sparse in molte regioni, ma ben presto verrà raggiunta da un’altra perturbazione (n°3) di origine nord atlantica, in questo caso accompagnata da aria decisamente più fresca che determinerà un deciso calo termico fino a oltre 10 gradi in meno rispetto ai valori fuori stagione raggiunti nei giorni scorsi. Questa parentesi perturbata, nell’arco di due giorni ci farà piombare all’improvviso da un clima tipico di maggio o inizio giugno a giornate caratteristiche di metà marzo. Il brusco abbassamento delle temperature tra oggi e domani riporterà anche la neve sulle Alpi, sebbene in generale solo al di sopra dei 1500 metri. Domenica - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- il graduale ripristino dell’alta pressione favorirà un sensibile miglioramento del tempo a partire dal Centronord e temperature ovunque in deciso rialzo, in vista del ritorno dell’Anticiclone Nordafricano che, nel corso della prossima settimana, ci farà tornare a un clima da inizio estate in molte regioni.