Torna il caldo: alta pressione e picchi di 25°C al Centronord

10:47 - Il campo di alta pressione che si estende dalla Gran Bretagna al Nord Africa protegge anche il nostro Paese e l'Europa centrale. Questo anticiclone si indebolirà nei prossimi giorni, ma, almeno inizialmente, con poche conseguenze: giovedì un piccolo nucleo di aria instabile (una "goccia fredda") influenzerà il tempo soprattutto delle aree alpine e prealpine centro-orientali. Nel fine settimana, infine, il tempo dovrebbe risultare discreto al Centrosud, con alternanza di sole e nuvole, mentre al Nord avremo maggiore rischio di pioggia, specie dalla seconda parte di domenica.

Previsioni per mercoledì

Mercoledì al mattino cielo in prevalenza sereno su tutto il Paese. Nel pomeriggio tempo ancora prevalentemente soleggiato; un po' in nubi ad alta quota in transito sulla Sardegna. Tra sera e notte nubi in aumento al Nord e regioni centrali tirreniche, con qualche pioggia sulle Alpi orientali. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, con punte di 25 gradi al Centronord. Clima particolarmente mite al Nord e Toscana con valori oltre la media. Più fresco all’estremo Sud e sul basso Adriatico. Venti moderati di Maestrale su basso Adriatico e Ionio, deboli altrove.

Previsioni per giovedì

Giovedì transiterà una debole perturbazione, in arrivo dal nord Africa e non molto organizzata. Avremo in tutto il Paese nuvolosità irregolare e variabile che lascerà spazio di tanto in tanto a delle schiarite. Non sono previste precipitazioni di rilievo, tranne all’estremo Nordest. Condizioni di instabilità in aumento su Alpi orientali, Dolomiti, Prealpi venete e friulane con alcune precipitazioni rovesci o isolati temporali. In serata e nella notte possibili sconfinamenti nelle pianure del Veneto orientale del Friuli. Temperature in calo al Nord e nelle regioni tirreniche. Venti dai quadranti meridionali, moderati sui mari di Ponente e mare Adriatico.