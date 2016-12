Torna il caldo africano: temperature ancora su valori elevati al Centro-Sud

La settimana sarà caratterizzata da una nuova risalita delle temperature che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - soprattutto al Centrosud, torneranno gradualmente a toccare picchi oltre i 35 gradi. Il Nord, ai margini dell'alta pressione e interessato a tratti dal passaggio di correnti atlantiche relativamente più fresche, farà invece i conti con un tempo più variabile e con possibili temporanee fasi di instabilità. Anche le temperature rispecchieranno questo andamento più variabile e nel complesso rimarranno su valori più contenuti e più vicini alle medie stagionali; caldo estivo quindi ma per lo più senza eccessi.

I picchi di caldo più intenso sembrano profilarsi al Sud e nelle Isole tra venerdì e sabato quando toccheremo diffusamente i 35 gradi ma con punte che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Nella giornata di sabato una perturbazione dovrebbe transitare al Nord e più marginalmente su parte del Centro ma con effetti che mostrano ancora parecchie incertezze, sia in termini di diffusione che intensità dei fenomeni. Si tratta di un passaggio che merita ulteriori conferme nei prossimi giorni. In ogni caso la tendenza per domenica vedrà un miglioramento.