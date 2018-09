Torna a preoccupare la Febbre del Nilo: altri due morti in Emilia Romagna

Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è stata il Ferrarese, con cinque vittime, mentre altre tre persone sono morte nel Ravennate. La Ausl di Bologna segnala 46 persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'anno. A queste si aggiungono 6 donatori di sangue ai quali è stata riscontrata la presenza del virus, senza sintomi. Attualmente nel Bolognese sono ricoverate e tenute sotto controllo dieci persone.



Un altro decesso sospetto è quello di una donna di 84 anni ricoverata in ospedale a Rovigo per una sospetta meningite e il cui sistema immunitario era già compromesso per via di gravi patologie cronico-degenerative. Sono in corso esami più approfonditi per verificare la presenza del West Nile, sospettata dal personale sanitario. Nel Trevigiano è morto un uomo di 83 anni. Certi anche gli altri due contagi registrati nel fine settimana nel Pordenonese: si tratta di due donne residenti in provincia. Sono in ospedale a Pordenone ma la loro situazione clinica non è giudicata "severa". In provincia restano ricoverati altri due pazienti, uno in via di miglioramento.



La febbre del West Nile è trasmessa dalla zanzara comune notturna, la Culex pipiens, che punge nelle ore comprese tra il tramonto e l'alba. Non è un'infezione mortale: nella maggior parte dei casi i sintomi scompaiono da soli dopo qualche giorno o settimana. Nei casi più gravi, invece, è necessario il ricovero in ospedale. Le situazioni più gravi si verificano quando, come nei due casi avvenuti a Bologna, la persona colpita da West Nile versa già in uno stato di deperimento fisico causato da altre patologie. Il Centro europeo di controllo delle malattie (Ecdc) ha registrato tra il 24 e il 30 agosto un record in Europa con 300 nuovi casi di Febbre del Nilo: l'Italia, con 144, è stato il Paese col maggior numero di infezioni.